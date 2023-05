Bereits bekannt ist, dass Gilbert Ghostine Verwaltungsratspräsident wird. Aber auch die zusätzlichen, heute präsentierten Mitglieder lesen sich wie ein "Who is who" der Schweizer Unternehmenslandschaft: So soll François-Xavier Roger, Nestlé-Finanzchef, mit von der Partie sein. Er soll den Vorsitz des Prüfungs-, Risiko- und Compliance-Ausschusses übernehmen. Urs Riedener, bis 2022 CEO des Schweizer Milchverarbeiters Emmi, wird den Vorsitz des Human Capital & ESG Committee von Sandoz übernehmen.