Die Novartis-Tochter Sandoz nimmt weitere 50 Millionen Euro in die Hände, um ihre Antibiotika-Produktion weiter auszubauen. Die Investitionen in die Produktionsanlage im österreichischen Kundl seien nötig, um die weltweit steigende Nachfrage nach wichtigen Antibiotika zu decken, teilte die Generika-Tochter am Montag mit.

07.11.2022 12:31