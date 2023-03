Entsprechend sind die liquiden Mittel wichtiger als die Kennzahlen der Erfolgsrechnung. Per Ende 2022 verfügte das Unternehmen laut den Angaben im Geschäftsbericht noch über Barmittel in Höhe von 8,4 Millionen Dollar. Aufgrund der Prognosen über die erforderlichen Mittel und Investitionen im neuen Geschäftsjahr 2023 dürften die Mittel bis ins vierte Quartal 2023 reichen, so Obseva. Die anhaltenden Verluste und Geldabflüsse hätten aber Zweifel an der Fähigkeit zur Fortführung des Unternehmens aufkommen lassen.