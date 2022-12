Das Biotechunternehmen Obseva erfüllt nach eigenen Angaben wieder die Mindestanforderungen für ein Listing an der US-Börse Nasdaq. Seit dem Verkauf aller Rechte an dem Pipeline-Kandidaten Ebopiprant an die XOMA Corporation liege das Eigenkapital mit 11,4 Millionen Dollar wieder über den von der Nasdaq mindestens geforderten 10 Millionen, teilte Obseva am Mittwoch mit.

14.12.2022 08:03