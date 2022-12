Der Verkauf aller Rechte an dem Kandidaten Ebopiprant an die XOMA Corporation gegen eine Vorauszahlung von 15 Millionen Dollar habe dabei ebenso geholfen wie die Lizenzvereinbarung mit Organon, durch die Obseva Anspruch auf künftige Meilensteinzahlungen in Höhe von bis zu 98 Millionen US-Dollar habe.