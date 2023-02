Konkret ist ein Abbau von möglicherweise über 800 von insgesamt 4000 Stellen vorgesehen, vorwiegend an den deutschen Standorten Remscheid und Neumünster. Schuld daran ist die schwächere Nachfrage nach Textilien insbesondere in China, was sich negativ auf den Bestellungseingang für Filament-Anlagen der Division Polymer Processing Solutions auswirkt.