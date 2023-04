Die Lebensmittelsparte der Dr.-Oetker-Gruppe hat im vergangenen Jahr einen Umsatz von 4,00 Milliarden erwirtschaftet. Das ist im Vergleich zum Jahr 2021 ein Plus von 5,7 Prozent, wie das Bielefelder Unternehmen am Dienstag mitteilte. Und das laut Mitteilung trotz Problemen bei den Lieferketten in der Corona-Pandemie und der Folgen nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Demnach musste Dr. Oetker auf gestiegene Beschaffungskosten mit Preishöhungen reagieren. Zum Gewinn macht das Familienunternehmen aus Ostwestfalen traditionell keine Angaben.

25.04.2023 13:06