Die verwalteten Vermögen gingen um 11 Prozent auf 4,5 Milliarden Franken zurück. Geschuldet sei dies "ausschliesslich der Entwicklung an den Finanzmärkten sowie dem starken Schweizer Franken", heisst es in der Mitteilung weiter. Die Bilanzsume per Ende 2022 wird auf 682,5 Millionen Franken beziffert - ein Minus von 22 Prozent gegenüber Ende 2021.