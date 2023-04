Der Handelsbeginn der neuen Namenaktien an der SIX Swiss Exchange und die Lieferung der neuen Namenaktien gegen Bezahlung des Bezugspreises erfolgten am 28. April 2023, heisst es weiter. Orascom will den Erlös laut früheren Angaben zur Finanzierung aktueller Projekte im Oman, Montenegro und dem Vereinigten Königreich sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden. Die Orascom-Aktien schlossen am Mittwoch an der Schweizer Börse bei 6,94 Franken.