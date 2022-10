Der Immobilienentwickler und Hotelbetreiber Orascom DH hat ein unverbindliches Angebot für seine Beteiligung am Erstwohnungsprojekt "O-West" in Kairo erhalten. Das Angebot belaufe sich auf 2,46 Milliarden ägyptische Pfund oder rund 125 Millionen Schweizer Franken für das gesamte Projekt, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Die ägyptische Tochtergesellschaft ODE ist mit 70 Prozent daran beteiligt.

25.10.2022 07:54