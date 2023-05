So waren etwa die Hotels an der Flagship-Destination El Gouna in Ägypten zu 69 Prozent ausgelastet. Der Anteil ausländischer Gäste an der Gesamtbelegung lag wieder bei 87 Prozent. Auch in allen anderen wichtigen Hotels seien die Belegungsraten gegenüber dem noch von der Coronakrise beeinträchtigten Vorjahresquartal weiter gesteigert worden.