Einen starker Zuwachs verzeichnete erneut die Immobiliensparte. Die Erträge stiegen hier um 22 Prozent auf 464 Millionen Franken an und erreichten damit erneut ein Rekordniveau. Mehr Häuser und Wohnungen wurden an der "Flagship-Destination" El Gouna in Ägypten, beim Erstwohnungs-Projekt O West in Kairo und insbesondere in Lustica Bay in Montenegro verkauft.