Nach monatelangem Ausfall ist Österreichs einzige Ölraffinerie wieder in Vollbetrieb. Anfang Juni war die Anlage in Schwechat bei Wien während Wartungsarbeiten beschädigt worden. Nach aufwendigen Reparaturen wurde der Betrieb in den vergangenen Wochen schrittweise hochgefahren, wie der teilstaatliche Energiekonzern OMV am Freitag mitteilte.

07.10.2022 11:32