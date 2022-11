Erstmals seit der Pandemie hätten wieder viele Schweizer Gäste ihre Sommer- und Herbstferien in der Ferne verbracht, heisst es. Im Gegenzug seien aber auch wieder deutlich mehr Gäste aus dem Ausland in die Schweiz gereist. Beim Ferienhausvermittler Interhome hielten sich diese Trends die Waage, was zu Buchungen und Umsätzen nur knapp unter dem Vorjahr und deutlich oberhalb des Vorkrisenjahrs 2019 führte.