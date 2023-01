Von Analysten hagelt es denn auch reihenweise Kurszielsenkungen, die Société Générale kappt neben dem Ziel sogar die Einstufung auf "Hold" von "Buy". Die Experten beurteilen die Guidance als "sehr vorsichtig" und sehen einen Rückschritt in Richtung "Covid-Ära". Die neue Zielbandbreite für die Kapitalzusagen liege mit dem oberen Ende nur noch am unteren Rand der Vorjahres-Spanne. Die Verlangsamung der Kundenaktivität sei nicht auf ein Segment begrenzt, sondern zeige sich durchweg in allen Bereichen. Insgesamt kappen die SocGen-Analysten ihre EPS-Erwartungen für 2023 um über 10 Prozent und für 2024 um über 11 Prozent.