SureWerx besitzt 18 Marken in 27 Produktkategorien, wie Partners Group am Mittwoch mitteilte. Das Zuger Unternehmen will SureWerx den Angaben nach durch "Wertschöpfungsinitiativen" transformieren. Dies betreffe das Produktangebot, die Kundenbindung und den Nutzen für die Stakeholder. Verkauft wird SureWerx von The Riverside Company.