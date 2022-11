Der an der Schweizer Börse SIX kotierte Immobilienfonds Patrimonium Swiss Real Estate (PSREF) hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2022/23 leicht tiefere Mietzinseinnahmen erzielt als in der Vorjahresperiode. Diese beliefen sich per Ende September auf 23,8 Millionen Franken nach 24,3 Millionen im Vorjahr, wie dem Halbjahresbericht von Patrimonium zu entnehmen ist.

30.11.2022 19:45