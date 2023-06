Konkret erhöhten sich die Mietzinseinnahmen um 2,7 Prozent auf 48,8 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Zu diesem Plus kam es dank der Neuvermietung von Wohnungen im Anschluss an deren Renovation sowie dank der Akquisition einer Industrieliegenschaft in Kloten.