Zudem hat der Leiter Operations & IT, Volker Schmidt, Ende 2022 das Unternehmen verlassen. Per Anfang 2023 wurde dieser Bereich nun in zwei separate Departemente aufgespalten und die Geschäftsleitung um ein zusätzliches Mitglied erweitert. So übernimmt laut den Angaben Roland Ingold den Bereich IT, Daniel Chèvre leitet interimistisch den Bereich Operations.