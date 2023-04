Der Automarkt in China hat im März auf dem Vorjahresniveau verharrt. Mit knapp 1,6 Millionen Fahrzeugen blieb die Zahl der Einzelhandelsauslieferungen nahezu unverändert, wie der Branchenverband PCA (Passenger Car Association) am Donnerstag auf Basis vorläufiger Daten mitteilte. Gegenüber dem Vormonat entspricht dies aber einer weiteren Erholung, nachdem der Absatz bereits im Februar wieder an Fahrt gewonnen hatte.

06.04.2023 11:19