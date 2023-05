Der Geschäftsführer der Ölraffinerie PCK in Schwedt, Ralf Schairer, rechnet im kommenden Monat mit einer deutlich höheren Auslastung der Anlage. "Wir werden 70 Prozent oder mehr fahren im Juni", sagte er am Mittwochabend nach einer Sitzung der Taskforce der brandenburgischen Landesregierung in Potsdam. Seit einigen Wochen ist die Raffinerie in der TÜV-Wartung. Ein Grossteil der Anlagen steht bis zum 17. Mai still.

03.05.2023 19:24