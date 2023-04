Die Zeichnungsfrist der am 21. März 2023 beschlossenen dreijährigen Wandelanleihe werde bis zum 9. Mai 2023 verlängert, teilte Peach Property am Dienstag mit. Zudem werde der Wandelpreis auf 15 Franken gesenkt. Bisher betrug der Wandelpreis 20 Franken und die Zeichnungsfrist hätte am 6. April enden sollen.