An der Börse legen die Aktien im frühen Handel um 1,1 Prozent auf 20,00 Franken zu. Baader Helvea sieht kaum Überraschungen in den Ergebnissen. Der Wechsel der Bilanzierungswährung auf Euro mache angesichts der Tatsache, dass Peach fast ausschliesslich Immobilien in Deutschland bewirtschafte, durchaus Sinn, so Analyst Andreas von Arx. Es erschwere aktuell aber die Vergleichbarkeit mit dem Vorjahresergebnis. Und der Wechsel komme zu einem Zeitpunkt, zu dem Peach wohl eher von der Wechselkursentwicklung profitieren würde.