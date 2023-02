Der US-Getränkeriese Pepsico hat im vierten Quartal dank Preiserhöhungen bessere Geschäfte gemacht als erwartet. Für das laufende Jahr peilt Konzernchef Ramon Laguarta ein organisches Umsatzwachstum von sechs Prozent an - ebenfalls mehr als von Analysten geschätzt. Bei konstanten Wechselkursen dürfte der Gewinn je Aktie (EPS) 2023 um acht Prozent zulegen, teilte der Coca-Cola-Konkurrent am Donnerstag in Purchase (US-Bundesstaat New York) mit. 2022 war der Gesamterlös bereits auf 86,4 Milliarden US-Dollar (80,5 Mrd Euro) gestiegen, der Gewinn je Aktie kletterte auf 6,79 Dollar.

09.02.2023 13:35