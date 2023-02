GSK hatte im abgelaufenen Jahr sein Konsumgütergeschäft abgespalten und dies unter dem Namen Haleon in der zweiten Juli-Hälfte an die Börse gebracht. Seitdem fokussiert sich das Unternehmen auf verschreibungspflichtige Medikamente und Impfstoffe. Aktuell entwickelt sich insbesondere das Geschäft mit der Gürtelrose-Impfung Shingrix sehr stark. Grosse Hoffnungen knüpft der Konzern auch an eine - bisher noch nicht zugelassene - Impfung gegen das Respiratorische Synzytial Virus (RSV)./knd/tav/stk