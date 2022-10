Der Schweizer Ableger von Phoenix, unter dessen Dach die Amedis-UE, Pharmacies BENU SA sowie Pharmapost AG vereint sind, will gemeinsam mit der Voigt Holding ein 50/50-Joint-Venture gründen, wie es am Dienstag in einer Mitteilung heisst. Darin würden die Aktivitäten der Bereiche Pharmagrosshandel und Prewholesale der beiden Partner gebündelt.