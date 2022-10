(Ausführliche Fassung) - Der für diesen Donnerstag geplante ganztägige Streik der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) wird bei Eurowings voraussichtlich jeden zweiten Flug lahmlegen. Die Lufthansa-Tochter werde jedoch alles tun, um die Auswirkungen der Streikmassnahmen für Fluggäste so gering wie möglich zu halten, teilte sie am Mittwoch mit. Betroffen von dem Streikaufruf seien ausschliesslich Flüge von Eurowings Deutschland, nicht die von Eurowings Europe. Die Airline Eurowings Discover, die ab dem Flughafen Frankfurt und auch München fliegt, sei nicht vom Streik betroffen, sagte ein Sprecher. Maximal ein Abflug von Frankfurt nach Pristina könnte am Donnerstag ausfallen, hiess es.

05.10.2022 15:56