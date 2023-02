Die Resultate verdeutlichten den Rückenwind für Pirelli durch das Geschäft mit teureren, hochwertigen Reifen, erklärten die Analysten von Morgan Stanley. Die Aktien legten am Donnerstag in Mailand deutlich zu, bis auf knapp 5,06 Euro. Am frühen Nachmittag notierten sie noch gut drei Prozent im Plus bei 4,96 Euro.