Der schwedische Hersteller von pharmazeutischen Wirkstoffen mit Sitz in Zug nannte am Montag in einer Mitteilung keine Gründe für den Abgang. De Vré hatte erst im April 2021 mit Abschluss des Börsengangs die Chefposition von Jane Salik übernommen, die das Unternehmen davor während 15 Jahren geleitet hatte.