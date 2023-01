Die Post geht davon aus, dass sich künftig die Zahl der Pakete wieder erhöhen und die Zahl der Briefe weiter reduzieren wird. 2022 hat sie deshalb für die Sortierung und Zustellung von Paketen 230 neue Stellen geschaffen sowie in Rümlang ZH und in Buchs AG zwei neue regionale Paketzentren in Betrieb genommen.