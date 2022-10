Die Post gestalte im Rahmen der Strategie "Post von Morgen" ihre Filialen zu "regionalen Dienstleistungszentren" um, heisst es in der Mitteilung. Ende September hatte der "gelbe Riese" mitgeteilt, dass die Migros Bank in sieben Filialen Beratungen in eigenen "Beratungsboxen" anbieten werde und in weiteren 26 Filialen Beratungstermine mit der Migros Bank vermittelt würden. Des Weiteren hat die Post Raum in ihren Filialen an zwei Krankenkassen vermietet.