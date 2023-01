Bei der Schweizerischen Post kommt es zu einem Wechsel in Verwaltungsrat. Nadja Lang tritt nach rund neun Jahren in dem Aufsichtsgremium zurück und stellt sich daher an der kommenden Generalversammlung vom Mai 2023 nicht mehr zur Wiederwahl. Die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger läuft bereits.

20.01.2023 11:18