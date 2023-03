In anderen Bereichen war Köng ausserdem äusserst erfolgreich. So wurde das Finanzinstitut unter seiner Ägide etwa in eine privatrechtliche Aktiengesellschaft überführt, erhielt eine Banklizenz und wurde der Finanzmarktaufsicht Finma unterstellt. Zudem lancierte er diverse neue Geschäftsmodelle, Tochtergesellschaften und Joint Ventures, darunter etwa Twint oder die Neobank Yuh.