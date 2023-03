Ammar Al Khudairy, der Präsident des grössten Credit-Suisse-Aktionärs Saudi National Bank (SNB), ist zurückgetreten. Der Verwaltungsrat der saudischen Bank hat den Rücktritt von Al-Khudairy "aus persönlichen Gründen" angenommen, erklärte die Bank am Montag in einer Mitteilung an der Börse in Riad.

27.03.2023 10:51