Der weltgrösste Flugzeugbauer Airbus hat seine Auslieferungen im Oktober Insidern zufolge weiter gesteigert. Der Hersteller habe etwa 60 Verkehrsflugzeuge an seine Kunden übergeben, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag und berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. Damit hätte Airbus im bisherigen Jahresverlauf etwa 500 Jets ausgeliefert. Um das Jahresziel von 700 Flugzeugen zu erreichen, müsste der Konzern im November und Dezember in einem Schlussspurt noch insgesamt 200 Maschinen fertig und vom Hof bekommen. Ein Airbus-Sprecher wollte sich zu den Informationen nicht äussern. Der Konzern will seine Monatszahlen kommende Woche veröffentlichen.

03.11.2022 10:15