Dem CDDC sei die Frage vorgelegt worden, ob mit der Notübernahme der Credit Suisse durch die UBS im März das "betreffende Kreditereignis" eingetreten sei, schreibt Bloomberg am Donnerstag. Dabei bezieht sich die Frage sowohl auf vorrangige als auch auf nachrangige CDS. Sollte das Gremium entscheiden, dass ein Konkursereignis eingetreten sei, würde dies Auszahlungen auf alle Swaps auslösen, die an Schulden der Credit Suisse gebunden seien, heisst es in dem Bericht.