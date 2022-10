Die Credit Suisse soll laut einem Medienbericht im Rahmen ihrer Strategieüberprüfung mit der japanischen Mitsubishi Financial Group über einen Verkauf diverser Kreditportfolios verhandeln. Allerdings seien die Gespräche noch in einer frühen Phase, schreibt Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf informierte Personen.

19.10.2022 07:56