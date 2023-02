Die Credit Suisse plant gemäss einem Bericht der "Financial Times" die Einrichtung eines Bonuspools über 350 Millionen Franken. Dieser soll an Führungskräfte für Fortschritte bei der Restrukturierung der kriselnden Grossbank ausgeschüttet werden, schreibt die britische Wirtschaftszeitung am Mittwoch unter Berufung auf informierte Personen.

08.02.2023 15:45