Der Verwaltungsratspräsident der Credit Suisse, Axel Lehmann, hat einem Medienbericht zufolge an einer Branchenveranstaltung erneut die Kapitalstärke der Grossbank bekräftigt. Die Bank verfüge über eine starke Bilanz, sagte er laut Reuters an einer Veranstaltung der Bankenvereinigung "Institute for International Finance" in den USA.

14.10.2022 20:43