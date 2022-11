Die Credit Suisse verkauft laut einem Medienbericht auch ihre US-Tochtergesellschaft Sector Financial Inc. an Apollo Global Management. Das Private-Equity-Unternehmen habe einer Übernahme der CS-Tochter zugestimmt, schreibt Bloomberg am Mittwochmorgen unter Berufung auf informierte Personen. Apollo kauft bereits einen "wesentlichen Teil" des Geschäft mit verbrieften Produkten der Credit Suisse.

16.11.2022 08:32