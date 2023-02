Die Gespräche dürften in den kommenden Wochen neu angesetzt werden, so Bloomberg weiter. Eine CS-Sprecherin wollte den Bericht am Dienstag auf AWP-Anfrage nicht kommentieren. Der Schritte komme in einer Zeit, in der die Unsicherheit vor allem für Mitarbeitende der Investment Bank im Vorfeld der Ausgliederung des Beratungs- und Kapitalmarktgeschäfts in die künftige "CS First Boston" hoch sei, betont Bloomberg.