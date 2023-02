Die Credit Suisse hatte im November 2022 vermeldet, dass in den ersten Oktoberwochen rund 6 Prozent der verwalteten Vermögen abgeflossen waren, was rund 84 Milliarden Franken entspricht. Auslöser für die massiven Abflüsse waren damals Gerüchte in den sozialen Medien über eine angebliche Schieflage der Bank gewesen. Bei der Publikation der Jahreszahlen 2022 hatte die Grossbank dann den gesamten Abfluss im vierten Quartal auf rund 111 Milliarden beziffert.