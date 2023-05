Mit diesem Schritt wolle Glencore das ins Stocken geratene Kupferprojekt Coroccohuayco voranbringen, wie der Minenchef in Antapaccay, Carlos Cotera, am Montag an einer Präsentation in Perus Hauptstadt Lima gegenüber "Reuters" sagte. Das Ziel sei es auch, die Lebensdauer der Mine um Jahrzehnte, mindestens bis 2045, zu verlängern.