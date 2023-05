Der Geschäftsbereich könnte in der Transaktion mit rund 500 Millionen Euro bewertet werden, heisst es in dem Bericht weiter. Montana Aerospace habe mit Beratern begonnen, das Interesse von Investoren an den Aktien auszuloten. Ein Börsengang des Kupferkomponenten-Spezialisten an der Wiener Börse könnte bereits im Juni erfolgen, so Bloomberg.