Dass Temenos im Fokus von Private Equity steht, gelte als sicher, schreibt die "Finanz und Wirtschaft" (FuW) am Montag in ihrer Online-Ausgabe. Die Finanzgesellschaften Advent, KKR, Thoma Bravo, Blackstone und Nordic Capital etwa dürften laut Personen, die mit der Sache vertraut seien, Sondierungen durchführen. Doch auch der deutsche Softwarekonzern SAP ist laut "FuW" weiter an Temenos interessiert. Das hätten mehrere unabhängige Quellen gegenüber dem Blatt bestätigt.