An der Börse ist Qiagen auf der Basis des Schlusskurses vom Freitag 10 Milliarden US-Dollar wert. Bio-Rad wird mit 13 Milliarden Dollar bewertet. Die Aktienkurse beide Unternehmen entwickelten sich am Montag in einer ersten Reaktion unterschiedlich. Während die Papiere von Bio-Rad um fast acht Prozent absackten, legten die von Qiagen zuletzt um gut zwei Prozent zu, nachdem sie zwischenzeitlich um mehr als acht Prozent in die Höhe geschnellt waren./he/la