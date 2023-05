Roche habe derweil in einem Statement erklärt, dass der Konzern nicht davon ausgeht, die in Vacaville sehr grossen Produktionsmengen in Zukunft weiter zu benötigen, heisst es im "Reuters"-Bericht (Online, 31.05.) weiter. Die Produktion werde in eine der neuen Werke von Roche verlagert. Ausserdem werde sich Roche künftig eher auf Medikamente für kleinere Patientengruppen fokussieren.