Steigende Zinsen werden der Finanzstabilität in der Schweiz nach Ansicht von SNB-Chef Thomas Jordan nicht schaden. Der Zusammenbruch der Credit Suisse sei auf einen Mangel an Vertrauen in die angeschlagene Bank zurückzuführen, sagte der Präsident der Schweizerischen Nationalbank (SNB) am Mittwoch bei einer Veranstaltung in Lugano laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters.

31.05.2023 18:15