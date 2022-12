Die oberste operative Führungsebene umfasst aktuell fünf Mitglieder, wobei CEO Christoph Aeschlimann in Personalunion interimistisch auch den Geschäftsbereich Netzwerke und Infrastruktur leitet. Künftig sollen in der Konzernleitung neun Mitglieder Einsitz nehmen, heisst es in dem Artikel. Als Quelle genannt wird ein Brief von Rechsteiner, den dieser allen sieben Bundesrätinnen und Bundesräten geschickt habe.