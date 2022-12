In der Samstagsausgabe derselben Publikation, der "Schweiz am Wochenende", hiess es nun, dass es wohl doch nicht so weit kommt. Sommaruga habe die Situation im Gesamt-Bundesrat offenbar falsch eingeschätzt. Andere Mitglieder des Bundesrats hätten keinen Umsturz im Verwaltungsrat kurz vor Amtsantritt des neuen Uvek- Chefs Albert Rösti gewollt. Sommaruga sei nun zurückgekrebst, hiess es in einem Artikel auf der Titelseite.